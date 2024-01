“Oduvijek sam voljela čitati, gutala sam knjige i uvijek bila prva po broju pročitanih knjiga. Knjiga je dio moje opreme, uvijek je u torbi. U moru pročitanih u 2023. godini izdvojila bih triler Crvena kraljica, koji me oduševio, jednostavno me izuo iz cipela. Knjigu sam pročitala u jednom dahu, glavni lik, jedina i jedinstvena, Antonia Scott, britkog uma i posebnih osobina središnja je figura tajnog policijskog projekta “Crvena kraljica”. Namjerno ne prepričavam sadržaj, ostavljam vas u neizvjesnosti, prepuštam vama da se osobno uvjerite. Knjigu ne možete ispustiti iz ruku, a svako poglavlje ne da vam mira i drži vas budnom i napetom do samog kraja.”